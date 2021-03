Difesa e centrocampo al top: la Roma monopolizza l’undici tipo del weekend di Serie A – FOTO

Prestazione solida e di autorità quella che la Roma ha portato a casa contro il Genoa, confermando l’ottimo ruolino di marcia contro le medio-piccole del nostro campionato. Il gol di Mancini e alcune prestazioni individuali sono state premiate infatti dal portale statistico Sofascore, che ha inserito ben tre giallorossi nell’undici tipo dell’ultima di campionato. In difesa figura ovviamente l’ex Atalanta, dirottato però nel ruolo di terzino destro puro, mentre al centro Smalling conferma l’ottima prova al rientro da titolare dopo l’infortunio. A centrocampo viene inserito anche Pellegrini, autore dell’assist per il colpo di testa di Mancini e protagonista in generale di una prova ordinata e di grandissima personalità.