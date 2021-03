Giornata Internazionale della donne, Pellegrini: “Auguri a tutte, specialmente alle mie” – FOTO

Lorenzo Pellegrini si unisce alla celebrazione delle donne, per la festa dell’8 marzo. Il centrocampista e capitano della Roma ha pubblicato un post, dedicato soprattutto a sua moglie Veronica e alla figlia Camilla. “Tutta la mia vita racchiusa in una foto! Auguri a tutte le donne, specialmente a chi rende la mia vita meravigliosa ogni giorno! Vi amo” le sue parole, affidate a Instagram. Anche la Roma ha celebrato questo giorno lanciando la campagna #ChooseToPlay e cambiando per un giorno i colori dello stemma con il giallo e il viola.