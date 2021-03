Festa della donna, la Roma lancia la campagna #ChooseToPlay. E cambia lo stemma sui social

La Roma celebra la festa della donna e lo fa lanciando la campagna #ChooseToPlay. Il club giallorosso ha scelto una data importante come l’8 marzo per omaggiare le conquiste delle donne. Ancora un’iniziativa per il sociale, con l’obiettivo di contribuire a creare un mondo più inclusivo.

Per allinearsi al messaggio, la Roma ha modificato il proprio stemma sui social, applicando i colori ufficiali adottati dell’International Women Day per la giornata dell’8 marzo. Il crest è diventato giallo, su uno sfondo viola, colore della giustizia e della dignità. Le calciatrici della prima squadra femminile, insieme a coach Betty Bavagnoli, hanno voluto ricordare il ruolo che ognuno di noi può avere nell’allontanare pregiudizi di genere e disuguaglianza.