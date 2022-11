Entusiasmo per la Roma a Tokyo: foto e autografi con Spinazzola e Mancini

Bagno di folla per la Roma in Giappone. I tifosi giallorossi a Tokyo hanno accolto calorosamente la squadra di José Mourinho. In particolare, c'è il Roma Club Tokyo che si è organizzato per accogliere i giocatori e il tecnico portoghese all'aeroporto con tanto di striscioni. Oggi a "Casa Roma", il quartier generale romanista nella capitale giapponese, Leonardo Spinazzola e Gianluca Mancini hanno firmato autografi ai sostenitori nipponici. Tante famiglie e bambini con sciarpe e maglie giallorosse. C'è anche un piccolo tifoso con la casacca di Kumbulla. La formazione di Mourinho giocherà due amichevoli in Giappone: una il 25 novembre contro il NagoyaGrampus (ore 11:30 in Italia) e l'altra il 28 novembre a Tokyo con lo Yokohama Marinos (ore 8:30 in Italia).