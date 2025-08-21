"Telefona a Sancho!": la reazione di Bailey e il siparietto col tifoso sono imperdibili

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<strong>Giallo Sancho, la Roma ci spera ancora</strong>

Giornata convulsa per il calciomercato della Roma. In particolare per una questione, ormai la solita verrebbe da dire. Parliamo di Jadon Sancho, per cui durante la giornata si è parlata di una improvvisa riapertura con il sì dell'inglese più vicino e di contatti positivi anche se non definitivi. Poi la smentita di Fabrizio Romano, che conferma il 'no' di Sancho ai giallorossi che risale a lunedì e che non ha avuto ulteriori sviluppi. Insomma, un vero e proprio giallo. Tutto questo mentre in Turchia continuano ad accostare il Besiktas all'inglese con tanto di probabile rialzo sull'offerta al calciatore.

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