Daniele Ghilardi sta svolgendo le visite mediche con la Roma. Il difensore centrale ha voluto fortemente i giallorossi rifiutando altre offerte, in particolare quella del Betis che nelle scorse settimane aveva presentato un'offerta al Verona. Il classe 2003 ama la Capitale e scorrendo il suo profilo Instagram si trova un post di gennaio 2024 con la didascalia SPQR e le foto della visita in città. Un giro al centro per ammirare il Colosseo e Fontana di Trevi, poi un'ottima amatriciana. Insieme a lui nelle foto anche la sua attuale fidanzata Martina Giannini. Un cognome pesante, come quello dello storico capitano giallorosso. La Roma, probabilmente, era già nel destino di Ghilardi da qualche anno. Il difensore conosce già Pisilli e Baldanzi. Insieme hanno partecipato all'ultimo Europeo Under 21 con la maglia azzurra. Ora si ritroveranno insieme a Trigoria.

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