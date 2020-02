Gent-Roma, UFFICIALE: Spinazzola a destra, Carles Perez e Kluivert con Mkhitaryan – LIVE

GAND – La Roma in Belgio si gioca il passaggio del turno. In palio ci sono gli ottavi di finale dell’Europa League e i giallorossi partono dall’1-0 maturato all’Olimpico sette giorni fa grazie al primo gol di Carles Perez. Nel freddo della Ghelamco Arena Paulo Fonseca si affida al solito 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta. A destra Spinazzola vince il ballottaggio a destra con Santon, a sinistra c’è Kolarov con Mancini-Smalling al centro. A centrocampo coppia di mediani obbligata con Cristante e Veretout. Sulla trequarti Carles Perez, Mkhitaryan (al posto dell’infortunato Pellegrini) e Kluivert. In attacco, invece, Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David.

A disp: Coosemans, Chakvetadze, Niangbo, Kvilitaia, Marreh, Lustig, Godeau

All. Thorup

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko

A disp: Fuzato, Cetin, Santon, Fazio, Villar, Under, Kalinic (Cardinali e Perotti in tribuna).

All. Fonseca

Arbitro: Josè Maria Sanchez Martinez

Assistenti: Raul Martinez – Roberto Fernandez

IV Uomo: Pablo Gonzalez

VAR: Carlos del Cerro Grande

AVAR: Javier Fernandez

LIVE PREPARTITA

Ore 18.10 – In campo i portieri di entrambe le squadre. Lo stadio intanto inizia a riempirsi.

Ore 17.30 – Ecco le scelte ufficiali di Fonseca: c’è Spinazzola a destra mentre sulla trequarti giocano Carles Perez, Mkhitaryan e Kluivert.