Gent-Roma, Perotti in tribuna per un problema gastrointestinale

Non è nella formazione iniziale di Fonseca ma non è neanche in panchina. Diego Perotti guarderà dalla tribuna della Ghelamco Arena il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Gent. E il motivo è un problema gastrointestinale che l’ha colpito nelle ultime ore e che non gli permette di essere al meglio della forma. Con lui anche il terzo portiere Cardinali.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko

A disp: Fuzato, Cetin, Santon, Fazio, Villar, Under, Kalinic (Cardinali e Perotti in tribuna).

All. Fonseca