Genoa-Roma, sorpresa Smalling: in gruppo nella rifinitura, è convocato

I giallorossi perdono Cristante, ma Mourinho svela il ritorno dell'inglese: "Magari domani..."

La Roma perde Cristante per Covid, ma ritrova Smalling a sorpresa. L'inglese, che fino a giovedì non si è allenato con i compagni, è tornato in gruppo durante la rifinitura di oggi e partirà per Genoa questo pomeriggio. La conferma è arrivata anche da Mourinho, a conferenza conclusa. "Quando torna Smalling? Magari domani...".L'ex Manchester si giocherà il posto per una maglia con Kumbulla. I due, non al meglio, potrebbero dividersi con una staffetta lungo i 90'. "Le assenze sono la difficoltà maggiore" ha spiegato Mourinho, che però può sorridere per il rientro del numero 6. Oltre al centrale tanto atteso dal tecnico portoghese, tra i convocati c'è anche Darboe, che è stato riammesso in squadra, dopo che il tecnico lo aveva escluso dalla partita contro il Venezia. Il calciatore gambiano spera di prendere parte alla gara, vista l'assenza di Cristante in mediana.