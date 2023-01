Genoa, Gilardino: “A Roma risultato negativo ma prestazione da squadra vera”

Dopo la partita di Roma, dal punto di vista fisico, hai avuto risposte dai giocatori come Badelj o Criscito? "Conferme ne ho avute nei singoli, da ragazzi che non avevano giocato nell'ultimo periodo. È stato fondamentale avere un riferimento determinante. Domani sarà un altro tipo di gara. Sto facendo delle valutazioni, le farò anche domani".

La prestazione di Roma contro un avversario di categoria superiore, nonostante la sconfitta, può servire da traino per il campionato? "Assolutamente. Come le gare di Bari o in casa contro il Frosinone, aumentano l'autostima. Aumentano la fiducia nel gruppo e nei singoli. A Roma il risultato è stato negativo ma la prestazione è stata importante, da squadra vera. Domani incontriamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica. Una squadra con giocatori giovani, di forza e di gamba".