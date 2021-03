Genoa, allenamento in vista della Roma: recuperato Rovella

Domenica alle 12:30 la Roma affronta all’Olimpico il Genoa. I Grifoni oggi si sono preparati alla sfida con l’allenamento quotidiano. Dopo il riscaldamento, i rossoblu hanno svolto esercitazioni a tema, possesso palla e partitella a campo ridotto. Buone notizie per Ballardini, che ha recuperato Rovella, oggi al lavoro con i compagni. Anche i vertici dirigenziali hanno seguito la sessione di allenamento a bordocampo. Domani pomeriggio, dopo la rifinitura, il Genoa partirà alla volta della Capitale. Così come i liguri, anche i giallorossi si sono allenati oggi a Trigoria. Santon è rientrato parzialmente in gruppo, mentre ancora una volta Fonseca dovrà fare a meno di Dzeko e ora anche di Veretout, alle prese con un infortunio al flessore destro. Individuale programmato, invece, per Mancini, Spinazzola e Pellegrini.