Trigoria: individuale programmato per Spinazzola, Mancini e Pellegrini. Santon in gruppo

La Roma torna in campo al Bernardini per preparare il match con il Genoa. Confermata la lesione per Veretout, Fonseca studia la formazione alternativa per sopperire all’assenza del francese, che starà fuori 30-35 giorni. Mancini, Pellegrini e Spinazzola hanno svolto lavoro a parte programmato. Novità Santon: il terzino si è allenato parzialmente con i compagni e spera in una convocazione per domenica.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Roger Ibanez: lesione al flessore della coscia destra, out con il Genoa

Davide Santon: fastidio alla coscia destra, in dubbio con il Genoa

Riccardo Calafiori: fastidio al flessore della coscia destra, in dubbio per il Genoa

Edin Dzeko: lesione all’adduttore della coscia destra, out col Genoa

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, stop di almeno un mese

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta è cominciata in sala video. La squadra si è poi trasferita in campo per il riscaldamento. La seduta si è divisa in parte tecnica e tattica. Lavoro individuale programmato per Mancini, Spinazzola e Pellegrini. Torna parzialmente in gruppo Santon. Ancora a parte Ibanez, Dzeko, Calafiori e Zaniolo. Solo terapie per Veretout.

PROBABILE FORMAZIONE

Continua l’emergenza per Fonseca, che perde Kumbulla per squalifica ed è costretto a puntare su Smalling dal 1′, nonostante una condizione fisica non ottimale. Nella rotazione dei terzini, possibile turno di riposo per Spinazzola. El Shaarawy scalpita per una maglia, confermato Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Peres; El Shaarawy, Mkhitaryan; Mayoral.