Gene Gnocchi: “Roma, dopo Mourinho e Costanzo ora Leclerc e Zuckerberg”

Il comico commenta con ironia l'arrivo del tecnico portoghese e la nomina di Maurizio Costanzo. "È una bella strategia, poi però contano i risultati"

Gene Gnocchi parla e scherza di Roma. Lo scrittore e umorista, intervenuto ai microfoni di TMW, ha commentato l'annuncio di Maurizio Costanzo come nuovo responsabile della comunicazione giallorossa, aggiungendo alle sue parole un pizzico di ironia: "Tutto questo dimostra che la Roma sta facendo le cose in grande perché forse non lo sapete ma dopo Mourinho ha ingaggiato anche Leclerc per guidare il pullman...". Poi su José Mourinho. "La Roma è la squadra dei colpi diteatro - risponde Gene - ma è bello sia così. Ci si può aspettare ad esempio che Zuckerberg si occupi del digitale. È una bella strategia, poi però contano i risultati. Ci sarà una bella presentazione di Mourinho ma poi i tifosi vogliono vincere".