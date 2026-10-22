Continua l'emergenza in casa Roma che, dopo Dybala e Koné, ha perso anche Lorenzo Pellegrini contro lo Slovan Bratislava. È già il settimo infortunio muscolare della stagione, che si aggiunge a quello di natura ossea accusato da Svilar. La trasferta di Napoli si avvicina e Gasperini continua a studiare in queste ore le mosse per una Roma che vuole tornare a vincere anche al Maradona. Pochi dubbi su Malen e Soulé, tanti invece su chi completerà la trequarti: Rodrigo Mora non ha convinto - soprattutto a livello di atteggiamento - contro Genoa e Slovan, e anche per questo si fa spazio l'ipotesi Cristante appena rientrato dal problema al ginocchio.

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Tanto dipenderà dalle condizioni di Bryan, che non gioca addirittura dal 19 settembre contro l'Inter, poco più di un mese fa. In caso di forfait dal 1', invece, sarebbe quasi certa la titolarità di Mora dato che al momento la coppia Castro-Malen non è nei progetti di Gasperini, soprattutto in una sfida così importante. Le ipotesi (d'emergenza) restano poi quelle di alzare uno tra Mancini ed Hermoso a centrocampo o anche Wesley sulla trequarti come esterno offensivo - soluzione già vista a gara in corso lo scorso anno - con le corsie che sarebbero occupate in quel caso da Lulli e Molina. Tanti i dubbi di Gasperini a soli due giorni dalla sfida del Maradona contro un Napoli che nelle ultime uscite sembra aver trovato un nuovo equilibrio con De Bruyne da vertice basso in mediana.