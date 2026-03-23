Raccontano di un Gian Piero Gasperini piuttosto nervoso a fine partita, nonostante l1-0 scacciacrisi contro il Lecce, e poi assente davanti ai microfoni delle tv e dalla conferenza stampa. Un silenzio assordante, il suo: spiegato ufficialmente dal club con un'indisposizione e un abbassamento di voce del tecnico, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Ma nello spogliatoio i decibel in realtà si sarebbero invece alzati. Sarà stata la pressione degli ultimi giorni, unita quasi certamente ai confronti di venerdì post eliminazione (da parte del Bologna) in Europa League a Trigoria con i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e il ds Ricky Massara: fatto sta che il tecnico della Roma ha scelto di non parlare in fondo a una settimana piena di amarezze. L'arrivo di Malen ha indubbiamente riportato il sereno nelle prime settimane, in coincidenza con i gol puntuali dell'olandese e lo slancio della squadra verso la Champions. Ma nell'ultimo mese la vistosa frenata in campionato e l'eliminazione agli ottavi di Europa League hanno fatto salire la temperatura a Trigoria.
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Gasperini, il silenzio che fa rumore. Non parla ma che tensione negli spogliatoi
Il tecnico della Roma ha scelto di non parlare in fondo a una settimana piena di amarezze
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