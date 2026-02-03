Gasperini-Massara, Pedullà è sicuro: “A giugno uno dei due andrà via”

Le frecciate continue di Gasperini nei confronti di Massara, emerse nel corso delle ultime interviste, non sono passate inosservate. Il tecnico piemontese da mesi non sembra pienamente convinto dell’operato del direttore sportivo della Roma. Ufficialmente non sono mai arrivate critiche dirette, ma le battute al vetriolo disseminate nel tempo raccontano di un rapporto tutt’altro che sereno. Gasperini si aspettava di più dal mercato. L’arrivo di Malen è stato accolto positivamente, ma non è bastato a colmare una delusione legata soprattutto alle tempistiche e alla gestione di alcune operazioni. Il tecnico avrebbe voluto interventi più puntuali e una maggiore chiarezza sugli obiettivi, in particolare sulla costruzione della rosa. Il messaggio più duro è arrivato nelle dichiarazioni post Udine, quando Gasperini ha sottolineato la necessità di allineare gli obiettivi del club: "C’è chi chiede di arrivare tra le prime quattro e chi vuole l’Under 23, bisogna mettersi d’accordo sugli obiettivi. Perché se poi si investono cifre così importanti su Vaz e Venturino va bene, stasera erano in campo e va benissimo, però mettetevi d’accordo perché così non funziona. Dopo si è perennemente scontenti, anche di prestazioni come quella di stasera. Poi se la Roma non va in Champions League si cambia l’allenatore: traguardo fallito e fine delle trasmissioni. Io lavoro con quello che mi viene dato". E ciò che gli viene messo a disposizione è frutto delle scelte di Massara. Un punto su cui si è soffermato anche Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, che ha tracciato uno scenario piuttosto netto - sul proprio canale Youtube - sul futuro della Roma. Secondo il suo parere, la convivenza tra Gasperini e Massara è destinata a interrompersi: "Avete letto le dichiarazioni di Gasperini: se dobbiamo fare l’Under 23 o puntare alla Champions. Lui non è contento, è contento solo di Malen. Ci sono stati altri confronti con Massara che definirli pieni di pepe è un eufemismo A fine stagione, a queste condizioni, sarà difficile andare avanti. Uno esclude l’altro, non c’è la possibilità di proseguire insieme. A Gasperini non sono piaciute le tempistiche delle operazioni, nemmeno la vicenda Nkunku. Gasp non è soddisfatto".