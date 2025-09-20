Mancano meno di 24 ore al derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio. Nel pomeriggio Gian Piero Gasperini ha parlato a Trigoria in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti: "Pellegrini ha un grande potenziale e va recuperato, ma sarà impossibile se a volerlo sono solo io. Dovrò anche uscire dalla mia zona di comfort, ero abituato a fare un certo tipo di calcio e con un certo tipo di rosa. Devo tener conto dei giocatori che ho". Gasperini perde anche Wesley per il derby di domani oltre a Dybala e Bailey, ma recupera in extremis Hermoso. Lo spagnolo ha smaltito il problema al polpaccio e oggi si è allenato con il resto del gruppo. Difficile, però, vederlo dal 1': si scalda Celik per sostituirlo. Rensch, invece, prenderà il posto del brasiliano. Davanti Ferguson tornerà al centro dell'attacco
Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci". Wesley out, c'è Hermoso
Diversi ex romanisti hanno caricato l'ambiente, incluso Kevin Strootman che è ancora attaccatissimo ai giallorossi: "A Roma ho vissuto i momenti migliori della mia carriera, mi dà i brividi parlarne"
A pochi minuti di distanza si è tenuta anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, che ha fatto il punto sugli infortuni in casa Lazio oltre a presentare la gara di domani: "Castellanos sembra essere più avanti, sembra recuperabile. Rovella lo valutiamo oggi. Per il resto, gli altri infortunati sono sempre fuori. Noi dobbiamo lottare per la nostra gente, anche per 95 o 100 minuti con 35 gradi".
