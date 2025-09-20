Gasperini: “I derby che restano sono quelli che vinci”. Wesley out, c’è Hermoso

Mancano meno di 24 ore al derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio. Nel pomeriggio Gian Piero Gasperini ha parlato a Trigoria in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti: "Pellegrini ha un grande potenziale e va recuperato, ma sarà impossibile se a volerlo sono solo io. Dovrò anche uscire dalla mia zona di comfort, ero abituato a fare un certo tipo di calcio e con un certo tipo di rosa. Devo tener conto dei giocatori che ho". Gasperini perde anche Wesley per il derby di domani oltre a Dybala e Bailey, ma recupera in extremis Hermoso. Lo spagnolo ha smaltito il problema al polpaccio e oggi si è allenato con il resto del gruppo. Difficile, però, vederlo dal 1': si scalda Celik per sostituirlo. Rensch, invece, prenderà il posto del brasiliano. Davanti Ferguson tornerà al centro dell'attacco