Gasperini, futuro tutto da scrivere. Criscitiello: “Malagò lo vorrebbe in Nazionale”

Continua a tenere banco il tema legato alla Nazionale. Oggi sono arrivate le dimissioni di Gattuso ed ora è partita la caccia al nuovo allenatore. Sulla lista ci sono i nomi di Mancini, Conte e Allegri. Molto dipenderà anche dal successore di Gravina e continua a prendere quota l'ipotesi Malagò. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha lanciato un incredibile indiscrezione che stravolgerebbe il futuro della Roma: “Giovanni Malagò, in caso di elezione come presidente della FIGC, punterebbe su Gasperini come CT”. Le elezioni per eleggere il prossimo presidente Federale ci saranno il 22 giugno.