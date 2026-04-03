Continua a tenere banco il tema legato alla Nazionale. Oggi sono arrivate le dimissioni di Gattuso ed ora è partita la caccia al nuovo allenatore. Sulla lista ci sono i nomi di Mancini, Conte e Allegri. Molto dipenderà anche dal successore di Gravina e continua a prendere quota l'ipotesi Malagò. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha lanciato un incredibile indiscrezione che stravolgerebbe il futuro della Roma: “Giovanni Malagò, in caso di elezione come presidente della FIGC, punterebbe su Gasperini come CT”. Le elezioni per eleggere il prossimo presidente Federale ci saranno il 22 giugno.
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forzaroma news as roma Gasperini, futuro tutto da scrivere. Criscitiello: “Malagò lo vorrebbe in Nazionale”
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Gasperini, futuro tutto da scrivere. Criscitiello: “Malagò lo vorrebbe in Nazionale”
Le elezioni per eleggere il prossimo presidente Federale ci saranno il 22 giugno
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