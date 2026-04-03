Caos Italia, arrivano anche le dimissioni di Gattuso: caccia al sostituto

Saluta anche Gennaro Gattuso. Prosegue lo scossone per la Nazionale dopo la cocente eliminazione contro la Bosnia di martedì sera, ieri erano arrivate le dimissioni di Gravina e Buffon. Oggi ha salutato anche il commissario tecnico che non è riuscito a centrare il pass per il Mondiale che ormai manca dal lontano 2014. Questo il comunicato ufficiale: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio e Gennaro Ivan Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale italiana di calcio. La FIGC ringrazia Gattuso e tutto il suo staff per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera". Di seguito le parole del tecnico: “Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale, la maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito. È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”. Ora parte la caccia al sostituto: tra i nomi sondati Conte, Mancini e Allegri. Per i primi due sarebbe un ritorno alla guida della Nazionale italiana.