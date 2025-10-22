Gasperini e il siparietto con i giornalisti su Celik: “La domanda ora ve la faccio io”

Nel primo pomeriggio si è tenuta a Trigoria la conferenza stampa di Gasperini e Celik alla vigilia di Roma-Viktoria Plzen. Il tecnico giallorosso ha risposto a tutte le domande dei media, oltre a regalare un siparietto tutto da ridere sull'arbitro Meler che dirigerà la gara di domani. Contro l'Inter, Celik è stato schierato di nuovo, dopo tanto tempo, come quinto di destra e nel finale, all'ennesima domanda sulla sua posizione, Gasperini è intervento: "Vi faccio una domanda... Celik ha giocato bene da quinto? Ha giocato bene da terzo? Allora cos'è che conta? Conta quello alla fine. È più importante la prestazione che ha fatto o dove ha giocato?". Nel finale qualcuno ha anche cercato di avanzare la sua candidatura come punta rivolgendosi al tecnico: "Eh perché no?"