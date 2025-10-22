Viktoria Plzen, Hysky e Cerv pungono la Lazio: “Roma migliore in tutto, anche nei tifosi”

L'allenatore dei cechi è carico per affrontare i giallorossi: "L'assenza di Vydra pesa molto". Paluska: "All'Olimpico per fare punti, giocheremo a viso aperto"

Redazione 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 19:20)

Sarà una grande serata per il Viktoria Plzen, che tornerà all'Olimpico dopo aver affrontato la Lazio agli ottavi di finale stavolta se la vedrà con la Roma. Il tecnico, appena arrivato, Martin Hysky, ha parlato ai canali ufficiali del club della sfida di domani: "Devo dire che non è un inizio semplice, ma non vedo l’ora. Mi sento pieno di energia e pronto ad aiutare la squadra a essere competitiva e ottenere buoni risultati".

Che tipo di Roma vi aspetta? "È una squadra di altissimo livello, con grandi giocatori e un allenatore molto esperto, che ha un’idea di gioco ben precisa. Ci aspetta un match di grande intensità e qualità. È sicuramente una delle migliori squadre della competizione, con l’ambizione di vincere l’Europa League".

Viaggiate a Roma senza il capitano Vydra. Quanto pesa questa assenza? "L’assenza di ogni giocatore è una complicazione, e nel caso di Matej lo è ancora di più, perché è stato uno dei trascinatori della squadra e attraversa un ottimo momento di forma. D’altra parte, questo gruppo è costruito molto bene e ci sono altri giocatori pronti a prendersi la loro occasione. Le mie prime parole, quando sono arrivato, sono state proprio che sento e vedo grande qualità in questa rosa".

HYSKY IN CONFERENZA STAMPA

Sensazioni su questa gara? La partita del 1996 tra Slavia Praga e Roma? "Sapevo già che avremmo giocato contro la Roma, nel 1996 è preistoria ma sono stati bei momenti. Certi ricordi sono tornati alla mente, sono emozioni indescrivibili. Non parlo però di passato, domani daremo il nostro meglio".

Come ha lavorato sulla fiducia della sua squadra. Come si affronta la Roma? "Penso che la confidenza e la fiducia nei propri mezzi non si forma prima di una gara, ma è alla fine di un percorso. Il Plzen è in Europa da tempo, ciò ci dà fiducia: dobbiamo aggiungerci un po' di coraggio. Credo che i miei calciatori abbiano fiducia in loro stessi".

La squadra ha esperienza in Europa, mentre lei no. Come si sente? "Si tratta di comunicazione sulla gara: comunico con squadra e staff, che sono forti e con esperienza. Mi hanno aiutato tanto, poi decideremo insieme come giocare: essere giocatore non ti lascia tanto, anche io ho giocato in Europa, ma è tutto cambiato. Ora lavoro con uno staff per affrontare queste gare".

L'assenza di Vydra quanto influirà sulla gara? Chi lo sostituirà domani? "Non vi dirò nulla, la mancanza è dolorosa perché era in forma e ha tanto carattere. Abbiamo tanti giocatori di qualità e con carattere che lo potranno sostituire domani".

Ha scelto la formazione di domani? In che reparto ha maggiori dubbi? "I titolari sono chiari, rifletto sempre, ma ho tanta qualità in rosa: abbiamo deciso, loro sanno chi giocherà".

La forza più grande della Roma secondo lei? Come cercherete di affrontarla? "La Roma è una grande squadra. Con Gasperini subisce pochi gol, ha intensità: il mister è conosciuto per il suo gioco offensivo, ha tanta qualità in rosa. Non dobbiamo sbagliare nulla in fase difensiva ed essere efficaci in attacco".

Tante assenze. Si aggiunge anche Valenta... come sta? "Ci sono tante assenze. Speriamo tornino presto lui e Vydra: si è infortunato alla caviglia".

In cosa è simile a Gasperini? Chi teme maggiormente della Roma? "Rispetto molto Gasperini, è l'allenatore con più successo e più bravo degli ultimi anni. Mi piace la difesa, soprattutto come lavora con la squadra in fase di non possesso, mi piace l'alto pressing... vorrei applicarlo anche con la mia squadra. Mi ha impressionato Soulé, potrebbe metterci in difficoltà domani".

Quanto è importante per la vostra stagione l'Europa League, visto il ritardo in campionato? "Nelle ultime gare, la Roma non è andata alla grande soprattutto contro l'Inter. Dobbiamo essere pronti e preparati, soprattutto per l'atmosfera: l'hanno vissuta già a marzo. Credo che i tifosi della Roma siano più importanti di quelli della Lazio, sono più rumorosi".

LUKAS CERV IN CONFERENZA STAMPA

Siete di nuovo a Roma, come vi aiuta l'esperienza contro la Lazio? "Sono bei ricordi, è stata una bella partita anche senza la qualificazione del turno: quell'esperienza ci può aiutare".

Avete giocato anche contro la Roma. I vostri ex compagni vi hanno dato qualche suggerimento? "Sì, ci ho parlato. Faceva freddo da noi, abbiamo avuto anche fortuna. Non credo ci aiuterà, sono cambiati i tempi".

Qual è la forza maggiore della Roma? Come l'affronterete? Come giocherete in uno stadio come l'Olimpico? "La cosa più difficile in un campo del genere sarà comunicare: i tifosi faranno molto rumore. La Roma è un passo avanti alla Lazio, sia nei singoli che nello staff tecnico, che chiede la presenza dei calciatori su tutto il campo".

L'assenza di Vydra? Sarai il capitano domani... "Ci indebolisce questa assenza, ma ogni calciatore è rimpiazzabile. Vydra è in gran forma, ma dobbiamo dare il nostro meglio".

PALUSKA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

La parola passa poi al difensore ceco Jan Paluska: "Siamo molto motivati. Andiamo lì con l’obiettivo di portare a casa dei punti. Già nella scorsa stagione abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi d’Europa, quindi affronteremo la partita a viso aperto, cercando di ottenere un risultato positivo".