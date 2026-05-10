Donyell Malen ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match contro il Parma. Queste le sue parole:
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Malen: “La Roma è fantastica. Qui posso giocare il mio calcio”
news as roma
Malen: “La Roma è fantastica. Qui posso giocare il mio calcio”
Le sue parole: "Sono molto contento di essere qui. I miei compagni mi aiutano a raggiungere questi numeri"
Tredici gol in 4 mesi, un rendimento eccezionale: scegliere l'Italia è stata veramente una grande idea. "Sono molto contento di essere qui, il club è fantastico e possono giocare il mio calcio".
MALEN A DAZN
Quanta pressione avevi sul rigore? "Tanta, era un gol importante per la nostra stagione. Si percepiva ma serviva vincere"
Sei l'unico ad aver segnato almeno 13 gol dal tuo arrivo oltre a Kane. "Numeri incredibili, lavoro duro ogni giorno per essere qui. I miei compagni mi aiutano a raggiungere questi numeri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA