Furlani: “Sarebbe bellissimo un invito della Roma, ma allo stadio ci vado lo stesso”

Mattia Furlani ieri è entrato nella storia. Con la misura di 8.39 il lunghista romano è diventato campione del mondo, ormai definitivamente tra le stelle più luminose della sport italiano a soli 20 anni. L'atleta nato a Marino è un comprovato tifosissimo giallorosso, che più di una volta è stato presente all'Olimpico. "Se mi invitasse la Roma? Io ci vado lo stesso allo stadio. Ma se mi invita ancora meglio. Sarebbe bellissimo", ha detto lo stesso Furlani a 'Il Messaggero'. Probabile che non debba aspettare poi troppo.