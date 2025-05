Fumata bianca e ironia social: Papa Leone XIV sembra Ranieri

È stato un giorno storico a Roma dove è stato eletto il nuovo Papa. Dopo giorni di attesa è arrivata la fumata bianca che ha sancito l'esito positivo delle votazioni. Il nuovo Pontefice è l'americano Robert Francis Prevost, eletto con il nome Leone XIV. Lo statunitense si è affacciato poche ore fa sulla loggia di Piazza San Pietro e sui social qualcuno non ha potuto non notare una certa somiglianza con Claudio Ranieri. Tante le foto, realizzate con l'intelligenza artificiale, che vedono il tecnico giallorosso nelle vesti del Pontefice con tanto di confronto con il nuovo Papa. Tra l'altro non l'unico tocco di romanismo in questo giorno speciale. Diverse le sciarpe e le bandiere della Roma riprese dalle emittenti in piazza tra la folla di fedeli accorsi per l'elezione di Leone XIV.