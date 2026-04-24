Friedkin, rivoluzione infinita: da Fienga a Ranieri, sono oltre 20 le teste tagliate

Via Ranieri e probabilmente anche Massara. I Friedkin cambiano ancora, ma per la prima volta daranno fiducia all'allenatore. Nel frattempo però dall’estate del 2020 ad oggi, sono tante le figure che sono entrate e uscite da Trigoria in un battito di ciglia. Prima di Ranieri, nel ruolo poco definitivo di dirigente o consulente amministrativo si sono alternati Lina Souloukou, Guido Fienga, ma anche Calvo, Berardi, il direttore degli affari esterni Scalera. Cambiamenti anche le settore giovanile: a Trigoria hanno lavorato il responsabile del vivaio Vergine e l’ex figura di raccordo Morgan De Sanctis. Poi il settore marketing con Wendell, Zubiria e van de Doel. Infine il team manager Gombar e l’avvocato Vitali. Ovviamente anche i direttori sportivi: Petrachi (che era però già sulla via dell'addio al termine dell'era Pallotta), Tiago Pinto, Ghisolfi e appunto Massara ormai vicino all'addio. C’è stato spazio anche per il compianto Maurizio Costanzo, per circa un anno consulente della comunicazione della società. Senza dimenticare i diversi allenatori in pochi anni, esattamente 6 in 6 stagioni: Fonseca, Mourinho, De Rossi, Ranieri, Juric e ora Gasperini. Che per la prima volta però sembra saldo al timone. E questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.