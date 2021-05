Friedkin-Mourinho, è un gran bel film

Con l'arrivo del tecnico portoghese la proprietà americana lancia un messaggio ai tifosi di nuovo entusiasti: niente esperimenti, ma colpi veri.

In realtà la sorpresa vera è quando accade esattamente ciò che speravi. E’ in quel momento che nella testa si riattivano quei pensieri che avevi solo confidato a bassa voce magari sognando con gli amici oppure in solitaria. E chi ci sorprende va tenuto stretto. Oggi le sorprese si chiamano Dan e Ryan che non sono i personaggi di una serie Fantasy ma i texani più amati di tutta Roma. Hanno parlato, coi fatti. Hanno urlato, con un colpo da cinema che a Roma non si vedeva dai tempi di Fabio Capello. Hanno acceso il motore del loro Top Gun perché nonostante le macerie lasciate da Pallotta vogliono volare in alto col logo della Lupa sul fianco del loro aereo. Dan e Ryan Friedkin hanno vinto il loro primo trofeo: riportare l’entusiasmo tra i tifosi con una botta da mille e una notte che nessuno si aspettava. Perché José Mourinho in Italia è qualcosa di eclatante, di sconvolgente. E perché il suo arrivo ha un chiaro significato: la Roma investirà soldi e metterà su un progetto vincente. Arriva il portoghese più rinominato al mondo dopo Cristiano Ronaldo, arriva un sergente e un uomo che ha incassato un paio di delusioni in Premier e quindi avrà ancora più fame. La fame che ha questa città, questa squadra e questa presidenza che subito voluto rompere i ponti col passato: niente esperimenti, ma colpi veri. Quel silenzio inspiegabile ora ha una ragione, ora ha un senso caro Vasco. Mou è il nuovo allenatore della Roma, e nelle nostre vene stanche è ricominciato a scorrere il sangue. I Friedkin hanno già scritto un pezzo di storia, ora vogliamo una grande seconda stagione. E accettiamo altri lunghi silenzi in cambio di soprese del genere. Grazie.