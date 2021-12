Friedkin, caccia a un nuovo immobile: visionata una struttura sulla Laurentina

I texani hanno visionato e sarebbero in trattativa per una struttura ultra moderna da 3000 metri quadri dove spostare la sede amministrativa

Nessun passo indietro nonostante il bilancio e la crisi di risultati sportivi. I Friedkin continuano a lavorare per il futuro della Roma anche in ottica di investimenti immobiliari. Dan e Ryan, infatti, hanno visionato e sarebbero in trattativa per una struttura ultra moderna da 3000 metri quadri con parcheggio privato e spazi verdi che si trova in zona Laurentina, più precisamente in via Paolo di Dono 3. A ridosso del quartiere EUR e in prossimità dell’area del Centro Congressi. In una vera e propria location prime, dove hanno già sede conduttori di primaria rilevanza tra multinazionali, ministeri, aziende pubbliche, istituti di credito. Il motivo? I Friedkin vorrebbero inaugurare una nuova sede amministrativa. Quella di viale Tolstoj, inaugurata nel 2019 dalla gestione Pallotta con tanto di presenza dell’ex sindaco Raggi, non ha mai convinto a pieno la nuova proprietà che ora starebbe pensando a un trasloco del settore amministrativo e marketing in una struttura da circa 1 milione di euro d’affitto annuale. In una zona meno centrale comunque vicina sia a Trigoria che al cuore della capitale. Non è il primo immobile visionato dai Friedkin nell’ultimo anno che - così come accaduto per la scelta dei dirigenti - intendono avere un ampio spettro di scelte prima di decidere.