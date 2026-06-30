La Francia sfida la Svezia ai sedicesimi di finale. In palio ci sono gli ottavi in programma sabato contro il Paraguay che ieri a sorpresa ha eliminato la Germania. Parte dalla panchina Manu Koné che aveva giocato dal primo minut0 contro Iraq e Norvegia. Al suo posto Rabiot.

Francia-Svezia, le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter.