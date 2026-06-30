Bruno Conti saluta. Ora serve rivoluzionare il settore giovanile
La Francia sfida la Svezia ai sedicesimi di finale. In palio ci sono gli ottavi in programma sabato contro il Paraguay che ieri a sorpresa ha eliminato la Germania. Parte dalla panchina Manu Koné che aveva giocato dal primo minut0 contro Iraq e Norvegia. Al suo posto Rabiot.
Francia-Svezia, le formazioni ufficiali
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.
SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter.
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