Footvolley, la Roma vince il derby. Grande festa con Oddo, Cesar, Aldair e Tonetto

“Roma-Lazio è una partita particolare, può succedere di tutto”. Pluto Aldair , in campo nel derby di Footvolley targato Asi andato in scena all’Eschilo 2 di Roma, anticipa i temi della stracittadina calcistica in programma il prossimo 6 novembre. “Spero vinca la Roma 2-0”, dice il brasiliano che ha giocato in coppia con Max Tonetto contro Massimo Oddo e Cesar Aparecido Rodrigues.

Proprio come quella andata in scena oggi in via del Fosso di Dragoncello. Presenti anche i due campioni d’Italia della disciplina, Alain Faccini e Federico Iacopucci, schierati rispettivamente con Roma e Lazio. “Il derby è sempre emozionante - aggiunge Massimo Oddo - oggi siamo qui per divertirci, domenica sarà tutta altra storia. L’uomo chiave? Nessuno in particolare, penso che a fare la differenza possa essere l’emotività, perché nel derby vale tutto. Vince la Lazio 1-0”. Fornisce il suo pronostico anche Cesar: “Il derby ti diverte solo se lo vinci. Ho avuto la fortuna di giocarne tanti, ma quello capitolino è unico per ciò che rappresentano la Lazio e la Roma. Per me vince la Lazio, ma non sarà facile…”. In attesa di vedere cosa succederà all’Olimpico, il pubblico presente all’Eschilo s’è goduto una splendida giornata di sport ed amicizia. Il risultato ha premiato la Roma, capace di imporsi per 3 set a 1. Straordinario fuoriprogramma il match tra Italia e Brasile che ha miscelato le quattro coppie: Aldair e Cesar avversari di Tonetto e Oddo.