Fonseca: “Problema mentale, non tattico. Sono preoccupato” – LIVE

La Roma raggiunge quota sette sconfitte in campionato nel 2020. Con l’Udinese finisce 2-0 nel silenzio dell’Olimpico. I tifosi attaccano anche Paulo Fonseca, che ha parlato così a fine partita.

FONSECA A ROMA TV

Cosa sta succedendo alla Roma?

È difficile da spiegare, non siamo entrati in partita, con l’espulsione è stato tutto più difficile. Nella ripresa abbiamo lasciato tanto spazio.

C’è stato un passo indietro rispetto alla partita con la Sampdoria o è stata una partita condizionata da alcuni episodi?

Se giochiamo in inferiorità è più difficile, ma noi dobbiamo lottare fino alla fine. In questo momento sono preoccupato, ma conto di recuperare la squadra per la partita con il Napoli.

Ci sono altre gare da vincere, è importante anche l’Europa League. La partenza dalla panchina di Dzeko è stata una scelta tecnica?

Dzeko ha giocato le prime due partite, non dobbiamo dimenticare che ne abbiamo altre da giocare. Kalinic ha fatto molto bene contro il Cagliari, dobbiamo pensare che ci sono tante partite in pochi giorni.

È più preoccupato per l’aspetto mentale o perché non riesce a sviluppare il suo pensiero tattico?

Non è un problema tattico, ora abbiamo un problema mentale. Questa squadra durante la stagione ha giocato sempre bene, siamo difficoltà dalla gara con il Milan.

Qual è il tasto giusto per ricaricare questi ragazzi?

Dobbiamo lottare fino alla fine, abbiamo ancora degli obiettivi. È importante non dimenticare che chi gioca alla Roma deve essere sempre ambizioso. Abbiamo giocato bene molte partite e dobbiamo tornare la squadra che eravamo prima.

Lei sta cambiando tanto, ma questa squadra commette sempre gli stessi errori. Questi calciatori sono convinti di ciò che lei gli propone?

All’inizio non abbiamo fatto bene, in queste ultime due partite la squadra ha regalato diverse occasioni da gol. Perdiamo la palla e subiamo il gol. In questo momento dobbiamo lavorare per avere maggior fiducia e una sicurezza difensiva diversa.