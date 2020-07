Roma-Udinese, Pallotta a FR: “Partita imbarazzante”

“Partita imbarazzante”. Questo è il commento di James Pallotta a Forzaroma.info nell’immediato post gara di Roma-Udinese con il risultato finale che sancisce la crisi giallorossa. All’Olimpico termina 2-0 con le reti di Lasagna e Nestorovski aumentando il malcontento della dirigenza nei confronti di un obiettivo (l’accesso in Champions League) che appare ormai impossibile considerando i dodici punti di distanza tra la Roma e l’Atalanta. Adesso Dzeko e compagni avranno due giorni per smaltire il doppio ko con Milan e Udinese prima di affrontare il Napoli domenica. Un altro scontro diretto, ma questa volta per l’Europa League.