Florenzi saluta il PSG: “È stato un privilegio, una grande occasione di crescita”

Il terzino di Vitinia è tornato alla Roma, ma il suo futuro non è ancora chiaro

Alessandro Florenzi saluta definitivamente il PSG. E lo fa con un messaggio scritto su Instagram: "Grazie PSG! È stato un anno incredibile, in una città straordinaria. È arrivato il momento dei saluti. Essere parte di questa famiglia è stato un grande privilegio. Giocare qui è uno stimolo. Essere qui una grande occasione di crescita. Ringrazio tutti davvero. Lo staff, allenatori, dirigenti e compagni. Vi auguro il meglio. Merci, Ale". Florenzi ha trascorso l'ultima stagione in prestito ai francesi, che però non hanno esercitato l'opzione di riscatto. L'ex capitano della Roma è tornato così formalmente in giallorosso, ma non è ancora chiaro se per restare. Mourinho potrebbe valutarlo nel ritiro in Portogallo, ma la società non chiuderebbe le porte a un'altra cessione, stavolta definitiva. Inter e Juventus sono due estimatori storici del giocatore di Vitinia.