Florenzi: “Come sempre metto la Roma davanti a me. Sono il capitano e darò l’esempio”

Alessandro Florenzi è tornato a giocare con la Nazionale dopo l’ultimo periodo ai margini con la Roma. Il capitano giallorosso ha parlato ai microfoni di sportmediaset spiegando proprio il controverso periodo che sta vivendo. Queste le sue parole: “Non ho giocato per far cambiare idea al mister (Fonseca, ndr), ma l’ho fatto per me stesso. Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. Spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà il mister, che ora sta facendo altre scelte che rispetto. Se devo fare il capitano devo dare l’esempio: come successo negli anni scorsi, metto la Roma davanti a me. Tutti dobbiamo stare in silenzio e lavorare, perché se lo fa il capitano tutti lo fanno di conseguenza“.