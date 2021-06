Fiorentina Under 18, per la panchina si pensa a Tanrivermis della Roma

Il dirigente turco lavora nella società giallorossa da tre anni e nella passata stagione ha allenato l'Under 16. Su di lui anche lo Spezia

La Fiorentina sta ristrutturando il suo settore giovanile, ed è in cerca di un nuovo allenatore per il settore Under 18. Un profilo che piace è quello di Tugberk Tanrivermis. A riportarlo è il quotidiano turco Milliyet. Il dirigente turco lavora nella Roma da tre anni, e nella stagione passata ha allenato l'Under 16 giallorossa, dichiarando di ispirarsi a Mourinho. A fine aprile ha conseguito il patentino UEFA Pro. In corsa ci sarebbe anche lo Spezia, che vorrebbe mettere Tanrivermis alla guida dell'Under 19. La società viola, però, sembrerebbe attualmente la favorita.