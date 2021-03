Fiorentina-Roma, tutti gli episodi da moviola – LIVE

Il turno infrasettimanale di Serie A mette di fronte Fiorentina e Roma. A dirigere la sfida, valida per la 25° giornata, è l’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, con Aureliano al Var. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita del Franchi in tempo reale:

FIORENTINA-ROMA

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Bresmes – Galetto

IV Uomo: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Tolfo

39′- Ammonito Mancini. Gomitata involontaria del difensore ai danni di Ribery, scatta il giallo per il romanista

37′ – Contatto tra Igor e Bruno Peres: da regolamento ci sarebbero gli estremi per il fallo per la Roma, ma Calvarese interrompe il gioco solo in un secondo momento, visto che i due restano a terra

21′ – Prima del calcio d’angolo per la Fiorentina, Calvarese richiama Diawara e Milenkovic per qualche scintilla di troppo. Cartellini ancora nel taschino dell’arbitro

8′ – Scontro in corsa appena fuori dall’area tra Ribery e Mancini: il francese protesta, ma secondo Calvarese è stato lui a “tamponare” il difensore romanista