Fiorentina-Roma, Kumbulla ammonito per proteste: era diffidato, salterà il Genoa

Continuano ad arrivare notizie tutt’altro che positive per la Roma dal Franchi di Firenze. Durante la gara con la Fiorentina è arrivata anche un’ammonizione decisamente pesante, che si ripercuoterà sul prossimo impegno con il Genoa. Ad essere sanzionato dal direttore di gara Calvarese è stato Marash Kumbulla: il difensore albanese, dopo aver commesso un fallo sulla propria trequarti difensiva, ha rivolto un gesto tutt’altro che amichevole al direttore di gara, che ha prontamente estratto il cartellino giallo. Kumbulla era diffidato e sarà costretto a saltare la prossima sfida di Serie A per i giallorossi: sicuramente un problema in più per il tecnico Fonseca, ancora alle prese con l’infortunio di Ibanez e le condizioni tutt’altro che brillanti di Smalling.