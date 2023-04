Feyenoord-Ajax, fermato un tifoso per il lancio dell’accendino che ha ferito Klaassen

Un 32enne è stato fermato dalla polizia olandese per il lancio dell'accendino che ieri ha colpito alla testa il centrocampista olandese

È stato fermato l'uomo ritenuto responsabile di aver lanciato dagli spalti un accendino che ha ferito alla testa Davy Klaassen durante la partita tra Ajax e Feyenoord di ieri sera. Come riferisce 'Ansa', si tratta di un uomo di 32 anni: la giustizia olandese ha aperto un'inchiesta. Il 'Klassiker' è stato scosso e caratterizzato dai nuovi problemi di ordine pubblico nella gestione delle tifoserie olandesi, con il Feyenoord che sarà prossimo avversario della Roma in Europa League. Lo stesso Klaassen ha lasciato il campo sanguinante alla testa e il match è stato sospeso per quasi 30 minuti. Il centrocampista dell'Ajax aveva segnato il gol del definitivo 2-1.