Felix festeggia il rinnovo sui social: “La Roma mi ha cambiato la vita” – FOTO

Nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino al 2026 di Felix. Il ghanese esploso in questa stagione sotto la guida di Mourinho, che lo ha preso in prestito dalla Primavera senza mai restituirlo, ha rilasciato un'intervista al club per poi rivolgersi anche ai social. "Entusiasta di continuare con questa maglia - ha scritto l'attaccante su Instagram -. La Roma mi ha cambiato la vita" ha concluso il calciatore. Una gratitudine immensa per il calciatore prelevato direttamente in Ghana e che grazie alla maglia giallorossa si è guadagnato anche le prime convocazioni della sua nazionale con la quale ha segnato anche il primo gol.