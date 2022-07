Felix: “Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto con la Roma”

"Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto con la Roma. Perché significa che la Roma crede in me. Sono davvero contento di aver firmato il nuovo contratto".

L'allenatore che ti sta dando queste occasioni non è un allenatore qualunque, ma è uno dei migliori di sempre. Parlo di José Mourinho, quanto è importante per te come mentore e come allenatore? "È molto importante, non saprei esprimerlo a parole, ma significa molto".