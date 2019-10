Fazio: “Europa League da non sottovalutare. Con la Samp dobbiamo tornare a vincere”

Federico Fazio torna a parlare. A pochi giorni dalla sfida contro la Sampdoria, il difensore della Roma ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Quanto diventa più complicata la sfida con la Samp con l’arrivo di Ranieri in blucerchiato?

Ranieri è un allenatore con tanta esperienza nel calcio. Arriva in una squadra che non è andata bene, ma con quell’esperienza che ha lui addosso può dare la motivazione di cui adesso hanno bisogno. Gli vogliamo bene ma lo saluteremo dopo la partita. Prima vogliamo vincere. Sarà una partita difficile ma la vogliamo vincere.

Si va verso il forfait di Edin Dzeko, eventualmente sarà dato spazio a Kalinic. Come può incidere di più il croato?

Ancora non è sicura l’assenza di Dzeko, ma Kalinic è qui ormai da due mesi. È un giocatore molto importante per noi, un ottimo ricambio per Edin.

Su Perotti e Pastore.

Perotti è tornato la settimana scorsa ad allenarsi con noi. Era da un po’ che non lo faceva per colpa dell’infortunio, ma adesso poco a poco deve riprendere il ritmo per ritrovare la miglior forma. Il Flaco si sta allenando sempre forte, da quando è qui non è mai stato così in forma. Sta benissimo.

Per i tanti infortuni qualcuno ha dato anche la colpa al campo. La società ha fatto rizollare tutti i campi e ha fatto ristrutturare una parte del centro sportivo. Quanto vi sta aiutando in questo?

Questo è il mio quarto anno qua, e ogni anno si fanno dei lavori diversi a Trigoria. Questo è ottimo per noi calciatori per allenarci al meglio. È importantissimo per noi, loro lo fanno ogni anno per rinnovare Trigoria.

Avete tre partite in sette giorni: Sampdoria, Borussia e Milan. Quanto dovete migliorare?

Sono sfide molto importanti, soprattutto in campionato dobbiamo vincere e prendere i 3 punti. Non dobbiamo far passare troppo giornate senza vittorie rimanendo lontani dai primi posti. Dobbiamo vincere fuori casa. Siamo abituati, dopo gli impegni delle nazionali ci sono sempre tutte le partite insieme. Siamo abituati a giocarle, sarà importante vincerle tutte.

Cosa cambia tecnicamente quando accanto hai Smalling o Mancini?

Io posso giocare a destra, a sinistra, con uno o con l’altro. Smalling viene da un calcio come quello della Premier League che è diverso rispetto a quello italiano che è più tattico. Mancini è giovane e forte. Mi trovo bene con entrambi.

Sei rimasto in contatto con De Rossi? Anche tu vuoi chiudere la carriera con il Boca?

Sì, ci sentiamo sento spesso. Lui sta bene là, speriamo che vincano contro il River. Non so se finirà la carriera là, mi aspetto di finire la carriera alla Roma.

La Roma può vincere l’Europa League?

È una competizione bellissima, da non sottovalutare. Ci sono grandi squadre, poi arrivano anche quello di Champions. Dobbiamo vincere il girone. Assicuro che è una competizione bellissima.