Faticanti: “Per Mourinho mi taglierei le vacanze. Ha una mentalità vincente”

Giacomo Faticanti , capitano della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo ritorno nella Capitale dopo la vittoriosa spedizione nell' Europeo Under 19 . Queste le sue parole:

Quanto ci credevate? "Noi fin da subito. Siamo cresciuti nelle difficolta, abbiamo fatto un percorso in salita rispetto ad altre nazionali abituate a vincere e a giocare sul velluto. Abbiamo lottato in ogni partita, ogni minuto. Questa è stata la nostra forza".

Quando avete capito di poter farcela? "Da subito. Quando abbiamo passato il girone da ripescati abbiamo capito che avremmo dovuto rimboccarci le maniche perché avevamo preso un girone di ferro con Germania e Belgio. Passare per noi è stata una prova di forza. Poi ci sono stati i 5 gol contro il Portogallo che ci hanno un po' destabilizzato ma sapevamo della nostra forza e che la strada fosse quella giusta quindi abbiamo continuato così".

Quanto è importante allenarsi con i grandi campioni come fai tu alla Roma? Quanto è stato fondamentale nella tua crescita lavorare con Mourinho tutti i giorni? "È speciale stare a stretto contatto con Mourinho, ti inculca una mentalità vincente. Allenarsi con dei campioni aiuta a migliorare e soprattutto a imparare moltissimo".

Ti ha chiamato Mourinho? Partirai per il Portogallo? "Non lo so, adesso mi godo un po' di meritate vacanze e poi si vedrà".