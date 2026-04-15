Paulo Roberto Falcao ha rilasciato un'intervista all'Ansa. L'ex campione giallorosso ha parlato del momento della Roma e della possibile nomina di Malagò come presidente della FIGC. Queste le sue parole: "La proprietà deve stare più vicino possibile, anche fisicamente, alla squadra e ai tifosi: chi vive lontano ha il compito di scegliere la persona più adeguata per seguire la società, ma non basta. Bisogna andare allo stadio: se i tifosi vedono il proprietario, lo sentiranno più vicino. Malagò? Lo conosco dai tempi della Roma, suo padre era consigliere della società. E’ una persona competente, un amico, l’uomo giusto per far uscire il calcio italiano dalla crisi attuale”. Falcao ha poi parlato del Brasile allenato dall'amico Ancelotti: "Vincerà il Mondiale: ha degli attaccanti fortissimi e in panchina c’è un Ct con una marcia in più".