Cesc Fabregas è il nome che mette d'accordo tutti a Trigoria dove l'accordo col nuovo tecnico, nonostante le dichiarazioni, non è stato ancora trovato. O almeno non quello definitivo. Lo spagnolo, infatti, ha aperto ai giallorossi dopo aver capito che il Napoli aveva fatto altre scelte e che il Como (nonostante gli investimenti) è una realtà che forse oggi gli sta stretta. La Roma si è mossa così la scorsa settimana per chiudere ma di fronte ha trovato il muro del club lariano che vorrebbe trattenere Fabregas ancora una stagione e che vanta una clausola difficilmente aggirabile. Ovviamente il parere dell'allenatore in questi casi conta più di tutto e ora dovrà essere la Roma brava a convincere l'ex Arsenal che nelle scorse settimane era stato accostato anche a Leverkusen e Milan.

Il nome di Fabregas era nella famosa lista di Claudio Ranieri che ha sempre elogiato il gioco del Como in questa stagione, peraltro l'unica non big ad aver sconfitto la sua Roma oltre a Napoli e Atalanta. Il profilo giovane e orientato al dominio del gioco piace anche a Ghisolfi e ai Friedkin disposti ad offrire un triennale a cifre importanti per lo spagnolo. Sono ore caldissime, ma a meno di sorprese non ci sarà alcun annuncio oggi nonostante i tanti mesi a disposizione del club per trovare il tecnico. In seconda fila resta Gasperini che si è preso qualche giorno per decidere e che ieri ha riaperto debolmente la porta al rinnovo con l'Atalanta. Ma il suo nome è poco gradito alla piazza, un aspetto questo che i Friedkin tengono in considerazione. Smentito ogni contatto con Allegri, sono da considerarsi fake news anche gli eventuali ritorni di De Rossi e Mourinho, senza tornare sulla bufala Klopp. E poi? Sarri è ancora senza squadra e può rappresentare un'occasione mentre perde quota la pista estera. Altre ancore di salvezza potrebbero essere Chivu e Montella, ma per ora le attenzioni sono tutte su Fabregas.