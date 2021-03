Europei Under 21, Spagna-Italia: Villar ancora titolare

La Spagna punta ancora su Gonzalo Villar. Dopo la grande prova contro la Slovenia e il bel gol, il ct Luis de la Fuente ha inserito il centrocampista della Roma nella formazione titolare che alle 21 sfiderà l’Italia nel girone degli Europei 2021 di Ungheria e Slovenia. Il tecnico spagnolo ha usato parole al miele ieri in conferenza nei confronti del classe ’98 giallorosso. Per le Furie Rosse questo è il primo match point che gli permetterebbe di qualificarsi con un turno di anticipo ai quarti di finale in programma dal 31 maggio al 6 giugno. Per gli Azzurrini di Nicolato, invece, dopo il pareggio con la Repubblica Ceca, questa rappresenta già un’ultima spiaggia. Si qualificano le prime due classificate di ogni girone.