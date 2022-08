Europei di Roma, Galossi: “Per conoscere Totti potrei anche smettere di nuotare”

"Per conoscere il capitano potrei anche smettere di nuotare". Queste sono le parole di Lorenzo Galossi, riportate da gazzetta.it, in merito al possibile incontro con il suo idolo Francesco Totti. Il 16enne aggiunge: "Il mio tecnico Minotti mi ha detto 'se centriamo una finale te lo presento', quindi spero di conoscerlo presto". Il più giovane tra i nuotatori azzurri presenti agli Europei di Roma ha parlato anche della sua passione per i colori giallorossi: "Voglio andare a vedere Roma-Napoli, partita vera. Se la Roma vince lo scudetto? È come chiedermi se vincerò gli 800 stile libero. Non lo so, è tutto da vedere, ma è molto difficile".