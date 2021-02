Europa League, sorteggio ottavi: pericolo inglesi, possibile derby col Milan – LIVE

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nemmeno ventiquattr’ore dopo la vittoria sul Braga, per la Roma è già tempo di guardare oltre e puntare all’ingresso nella top 8. Diversi gli ostacoli da evitare: su tutti il Milan, l’altra squadra italiana rimasta in corsa, e le compagini inglesi: Manchester United, Tottenham e Arsenal. Il rischio di pescarle c’è, perché non ci saranno teste di serie o limitazioni tra formazioni dello stesso paese.

Rischiosi pure gli abbinamenti con Shakhtar Donetsk, Ajax e Villarreal. Più soft, almeno sulla carta, le altre squadre: Dinamo Kiev, Rangers, Slavia Praga, Dinamo Zagabria, Young Boys, Molde, Olympiacos e Granada. La cerimonia inizierà alle ore 13 e verrà trasmessa da Sky. Gli incontri degli ottavi si disputeranno l’11 e il 18 marzo.