Europa League, alle 13 il sorteggio dei quarti di finale: dove vederlo in tv e streaming

La Roma attende il suo prossimo avversario. Dopo aver battuto lo Shakhtar Donetsk agli ottavi, la squadra di Fonseca oggi conoscerà l’accoppiamento dei quarti di finale di Europa League che si terranno l’8 e 15 aprile 2021. Alle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo, verranno svelate le sfide tra le ultime otto formazioni rimaste in gioco. Contestualmente, saranno decisi anche gli accoppiamenti per le semifinali che invece si giocheranno il 29 aprile e il 6 maggio mentre la finale ci sarà mercoledì 26 maggio in Polonia, alla Gdańsk Arena di Danzica. Il sorteggio andrà in scena alle 13, subito dopo quello di quarti e semifinali di Champions League che invece non vedrà italiane in corsa. Tra le possibili avversarie della Roma da tenere d’occhio soprattutto le inglesi, oltre all’Ajax.

Dove vedere in diretta tv e streaming il sorteggio dei quarti di finale di Europa League

Sarà possibile seguirlo in diretta su Forzaroma.info con la consueta cronaca scritta e gli approfondimenti, mentre in tv verrà trasmesso sul satellite o sulla piattaforma di Dazn. Su Sky, il sorteggio sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) oltre a Now TV, oppure su Eurosport 1 che invece si trova sia sul canale 210 del bouquet di Sky che in streaming sull’app di DAZN. Inoltre, i sorteggi verranno trasmessi anche in streaming sul sito ufficiale dell’Uefa.