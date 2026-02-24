Europa League, è scattata la prima fase di vendita per gli ottavi di finale

La Roma ancora non conosce il nome del prossimo avversario degli ottavi di Europa League, ma dalle 12 di oggi è iniziata la prima fase di vendita dei biglietti, quella dedicata agli abbonati in campionato. La partita è in programma il 19 marzo con un orario ancora da definire, Genk e Bologna sono i nomi più gettonati. Dalle 13 di venerdì invece sarà il turno degli abbonati della coppa, poi scatterà la fase di vendita libera, lunedì 2 marzo alle 16. Intanto, per la partita di domenica sera contro la Juventus l'Olimpico va verso l'ennesimo sold-out.