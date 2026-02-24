La Roma ancora non conosce il nome del prossimo avversario degli ottavi di Europa League, ma dalle 12 di oggi è iniziata la prima fase di vendita dei biglietti, quella dedicata agli abbonati in campionato. La partita è in programma il 19 marzo con un orario ancora da definire, Genk e Bologna sono i nomi più gettonati. Dalle 13 di venerdì invece sarà il turno degli abbonati della coppa, poi scatterà la fase di vendita libera, lunedì 2 marzo alle 16. Intanto, per la partita di domenica sera contro la Juventus l'Olimpico va verso l'ennesimo sold-out.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Europa League, è scattata la prima fase di vendita per gli ottavi di finale
news as roma
Europa League, è scattata la prima fase di vendita per gli ottavi di finale
Ancora non è stato reso noto l'orario della gara, i giallorossi potrebbero incontrare una tra Genk o Bologna. Con la Juve attesi 65 mila spettatori
La vendita si articolerà in tre fasi:
- Prima fase dedicata agli abbonati Serie A fino alle 12:00 del 27 febbraio. Se possessori anche di abbonamento coppe potranno esercitare la prelazione solo in questa fase.
- Seconda fase: Dalle 13:00 del 27 febbraio gli abbonati coppe (che non sono abbonati Serie A) potranno acquistare biglietti a un prezzo dedicato fino alle 15:00 del 2 marzo
- Vendita libera: dalle 16:00 del 2 marzo tutti i tifosi potranno acquistare i biglietti disponibili (massimo 4 per singola transazione).
I biglietti premium sono già in vendita libera da oggi.
Il servizio di cambio utilizzatore partirà dalle 16:00 del 2 marzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA