Betis-Roma, arbitra il greco Sidiropoulos: un precedente positivo con i giallorossi

Real Betis-Roma sarà diretta dall'arbitro Tasos Sidiropoulos. Il match della quarta giornata del girone C di Europa League è in programma giovedì alle 18:45. Il fischietto greco, riferisce l'Uefa, verrà coadiuvato da gli assistenti, suoi connazionali, Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Il quarto uomo sarà Aristotelis Diamantopoulos. Al Var ci sarà un altro greco, Agelos Evangelou, aiutato dall'Avar olandese Dennis Higler. Sidiropoulos ha incontrato una volta la Roma in Champions League nella stagione 2018/19. In quella occasione i giallorossi hanno vinto 3-0 all'Olimpico contro il CSKA Mosca con i gol di Dzeko (doppietta) e Under. L'arbitro greco ha diretto anche una partita del Real Betis, sempre nell'annata 2018-19. Gli spagnoli, impegnati nei sedicesimi di Europa League, hanno pareggiato 3-3 contro i francesi del Rennes.