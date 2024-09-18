Continua, ovviamente, a far discutere l'esonero di Daniele De Rossi e dopo le reazioni di Serse Cosmi, Claudio Amendola e Massimo Ghini, sono arrivate quelle di altri due personaggi illustri del panorama giallorosso. Rosella Sensi, ex presidente giallorossa, ha pubblicato un post sui proprio social con queste parole: "Sono sorpresa, e anche amareggiata. Fa davvero molto male vedere Daniele De Rossi allontanato da Trigoria per la seconda volta. So quanto possa stare male ora. Non giudico le gestioni o scelte altrui, forse non sarebbe nemmeno giusto. Ma mi sento di dare tutto il mio supporto a un uomo che non è solo una bandiera di questo club. Ma è anche un professionista serio e preparato. Il mio in bocca al lupo ora va a Ivan Juric, lo aspetta un compito non facile e io sarò sempre dalla parte di chi veste quei colori". Dello stesso avviso anche l'ex giallorosso Vincent Candela: "Follia!!! Credere è dare il cuore a chi hai scelto. Daniele lo ha fatto, la società? Quanto è fragile!". Attraverso una storia su Instagram, anche Radja Nainggolan ha espresso il suo dissenso sulla scelta di esonerare DDR: "Follia pura!!!". Anche David Pizarro, ex centrocampista giallorosso ha espresso il proprio pensiero: "Cara As Roma, da un tempo ad oggi: cominciarono a lasciare tutto al caso, e il caso non ha mai avuto compassione di nessuno"

Sulla questione è intervenuto anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo giallorosso: "Sono amareggiato. Anni fa un notabile dell'ambiente disse una cosa sottoscrivibile: il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti; Oggi vale solo il primo presupposto ed è inutile aspettarsi che ci si possa essere accorti dei miglioramenti di una squadra sperimentale ed è altrettanto inutile aspettarsi che si rendano conto di dover acquisire cultura calcistica e generale assumendo con pieni poteri profili come Boban e Maldini che tre anni fa, insieme a Massara, hanno dato vita alla rifondazione del milan che ha portato allo scudetto in pochissimo tempo. Ma De Rossi licenziato no, non si può fare, qualcuno sta vivendo in un delirio di onnipotenza". Attraverso una storia su Instagram, anche Radja Nainggolan ha espresso il suo dissenso sulla scelta di esonerare DDR: "Follia pura!!!".